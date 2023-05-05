▲前台北市議員羅智強於臉書批林右昌持續對基隆綠營政壇「垂簾聽政」，就像「基隆慈禧」。（摘自羅智強臉書／徐佑昇基隆傳真）

台北市前議員羅智強於臉書貼文批林右昌身為內政部長卻「垂簾聽政」基隆綠營政務，是基隆版「慈禧」。對此參加國民黨立委初選的市議員林沛祥於其臉書轉發，並要林右昌「放過」基隆，應該利用中央資源協助基隆發展。但綠營立委候選人張秉鈞也回擊羅智強是在蹭林右昌，市議員張顥瀚更大酸林沛祥應回去問其父親前基隆市長林水木及母親前立委徐少萍，過去基隆如何衰敗。藍綠陣營針鋒相對，也形同年底基隆立委「前哨戰」，正式開打。

羅智強貼文表示，根據媒體爆料，林右昌身為內政部長，卻邀請綠營政壇人物餐敘，討論年底大選及議會開議等事項，批林右昌「輸不起」，還在垂簾聽政，就像基隆版的「慈禧」，並酸林要「放下」。

▲參加國民黨基隆立委黨內初選的市議員林沛祥轉分享羅智強貼文，並要林右昌放過基隆。（摘自林沛祥臉書／徐佑昇基隆傳真）

對此目前在參加基隆國民黨立委初選的市議員林沛祥也轉發羅貼文表示認同，並要求林右昌放過基隆，林身爲內政部長，為了基隆好應該是利用中央資源來協助基隆發展，而不是像基隆捷運一樣經費暴增來「懲罰基隆」。

然而，代表民進黨參選基隆立委的市議員張秉鈞也回嗆羅智強是因為初選告急，才要來蹭林右昌，之前也曾經放風聲要選基隆市長，但從來不關心自己選區的經營，要羅專心打拼自己初選。

▲代表民進黨出戰基隆立委的基隆市議員張秉鈞回嗆羅智強是在蹭林右昌。（摘自張秉鈞臉書／徐佑昇基隆傳真）

而民進黨市議員黨團副總召張顥瀚更大酸最該「放下」的林沛祥自己，張表示過去國民黨執政的基隆非常衰敗落後，更嗆如果不清楚，可以回家問其父前基隆市長林水木以及其母前基隆立委徐少萍，酸度爆表。

基隆立委候選人部分，民進黨將由初選勝出的張秉鈞出戰，國民黨人選則尚待市議員林沛祥與市議員何淑萍初選後才揭曉。如今可能出戰立委的藍綠兩黨候選人首度交鋒，也形同年底基隆立委的「前哨戰」，提前開打。