民眾黨主席柯文哲積極備戰2024總統大選，日前訪美回來之後，支持度仍維持在20%。有 「扶龍王」之稱的民進黨台北市議員王世堅認為，柯文哲沒有首都市長的光環跟資源，民調卻仍維持在20%高檔，是2024總統大選中最可怕的變數；他甚至說，他不得不承認有一點誤判。

王世堅在Yahoo TV《風向台灣》節目中表示，柯文哲在沒有首都市長的光環跟資源之後，竟然民調可以維持在20%的高檔。而且在訪美回來以後，又略微上升，這一點是出乎意料。因此，他認為2024總統大選，柯文哲是最可怕的人物，以及最可怕的一股力量，因為讓人家想不到。

王世堅接著指出，他一直自認是「柯學家」，最了解柯文哲，是「理柯先生」，但是柯文哲最近的一些表現作為，所帶來的聲量，繼續衝高，支持度繼續維持在20%的高檔，他不得不承認有一點誤判。

王世堅認為，柯文哲會是這一場總統大選最大的一個變數，各項民調大概也如此顯示出來。

王世堅點出，柯文哲喜歡口出狂言，同樣的事情、同樣的分析評論，他都會用比較粗暴的方式。但是粗暴的言論，往往都會讓柯文哲獲取高聲量，也就是先把議題炒出來以後，後續他當然有收拾的方式。他藉由狂言製造很多的聲量跟議題，這就是柯文哲讓人意想不到的地方。