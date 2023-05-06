桃園市楊梅故事園區為楊梅國中創校校長張芳杰故居，紀念其對於南桃園地區教育發展的貢獻。桃園市文化局表示，歷史長河裡，人類生活過的痕跡以不同形式被記錄和傳播中，一個人的生命歷程不會只有單一面向值得關注。以張芳杰為中心而延伸出去，從《不散的楊梅宴》到《楊梅野童祭》，和在地民眾及兒童等不同族群進行交流，將園區與楊梅這塊土地產生新的連結，關心在地。

文化局指出，台灣進入高齡化社會，結合園區在地歷史文化特色，楊梅故事園區持續與楊梅天成醫院社區醫學部合作，共同打造園區友善樂齡族群空間，提供楊梅在地樂齡服務，成為失智友善據點，營造失智友善及高齡友善環境，達到社區共好目標，並以生命藝術教育為核心，發展相關課程與活動。

文化局表示，楊梅故事園區與楊梅天成醫院攜手推出「楊梅兔氣躍齡躍動」活動，自5月3日起至7月28日為期12周，共計48堂，每周三、周五早上9：30-11：30（除7月6、13日為周四早上9：30-11：30），天成醫院將會來到楊梅故事園區二十講堂，帶著大家一起韻動、健康、手作、飲食及藝術生活等一系列課程。

文化局表示，全勤者將會收到精美小禮物，課程免費，名額有限。報名連結為 https：／／www.beclass.com／m／rid=274b0b8642265b911aed，詳細資訊請洽03-4782350分機68879王小姐。