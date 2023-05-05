漢翔5日早盤股價一度衝到58.20元，惟一路開高走低，收盤價56.40元、下跌1.2元，跌幅逾2％，成交量逼近5萬張。

漢翔2022年營收達到302億元，年增27％，EPS1.73元。法人預期，漢翔今年軍用訂單穩定，較不受整體系統性風險影響，獲利看增4成以上，EPS有機會挑戰2.5至2.7元，獲利續創新高可期。

漢翔2022年營收占比中，國防業務占57％、民用業務38％、科技服務5％。在國防業務部分，高教機自2021年起小量交機，今年將交付17架，認列高峰將落在2023～2024年；此外，今年是145架次F-16 A/B性能提升鳳展專案結束，接著為2020年簽約的F16維修中心5年23億元合約，後續還有初教機訂單，法人預估，今年軍用營收可望成長25％～30％。

在民用業務方面，由於跨境旅遊需求明顯回溫，波音、空巴需求大增，波音預計2023年底737-MAX單月生產37架，2025年交貨回到疫前水準，單月生產提高到50架；此外，空巴預計2023年單月生產65架，2022年商用飛機交機目標660架，預計2023年交機成長10％。法人預期，漢翔2023年民用業務看增23％～27％。

至於科技業務部分，包含儲能及電廠建置工程等，其中，儲能業務已投入5MW儲能，第二、第三儲能電廠計畫今年第二季加入營收貢獻，儲能業務收益預期今年可達到1億元以上。