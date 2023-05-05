4月FAO糧價指數為127.2，較前一月的126.5上漲0.6％，為一年來首度上升。不過與去年4月觸及的歷史高點相比，4月糧價指數仍下跌19.7％。

FAO報告指出，4月糧價指數反轉攀升，反映國際糖價大漲。糖價指數較3月飆漲17.6％到149.4，這歸因印度、泰國與歐洲氣候不佳，導致產量不如預期，以及巴西收成進度緩慢等。根據FactSet統計，粗糖價格目前每磅26美分，創下2011年10月最高價位。

另外受豬肉與禽肉價格上漲支撐，肉類指數4月也增加1.3％到114.5，FAO解釋這是因為亞洲對豬肉的需求攀升與動物衛生問題使得產能受限。

除了糖與肉類，其他主要糧食依然持續跌勢。像是乳製品價格4月下跌1.7％、蔬菜油也跌落1.3％，為連續第五個月下滑。

4月FAO穀價指數也較3月下跌1.7％到136.1，若與去年4月巔峰相比則是減少將近兩成。該組織指出，俄羅斯與澳洲的小麥出口增加對穀價帶來壓力。南美部分地區的收成頗豐也令玉米價格下跌了3.2％。

不過受到產量減少與亞洲以外的地區對亞洲買家的銷售攀高，國際米價4月出現走高。FAO首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）提到亞洲米價上漲令人感到相當擔憂，他指出黑海倡議有必要繼續延長，以避免小麥與玉米價格出現暴漲。

托雷羅還警告，隨著各國經濟逐漸擺脫嚴重放緩而出現復甦，需求將會上升，並對糧價造成上行壓力。

在另外一份穀類供需報告中，FAO預估今年全球小麥產量將達7.85億公噸，雖然略低於2022年水準，但仍為史上次高紀錄。不過在赤道地區與赤道以南的2023/24年稻米產量前景則是喜憂參半，FAO指出這是因為反聖嬰現象對各個地區造成不同的影響。