根據WGC發布最新《全球黃金需求趨勢報告》指出，今年首季黃金需求量為1,081噸，比去年同期減少13％。

當中約有5成的黃金需求是來自珠寶商，其它多數則來自投資者與國家。黃金向來被視為一種安全資產，特別是在經濟不確定時期，投資者買進數量更多。 歸功於全球央行大量買進，推升去年黃金需求創下11年新高。WGC表示，央行購金趨勢延續到今年首季，一共買進228噸黃金，締造2000年開始該統計以來的同期新高。分析師表示，央行持續購金行為，凸顯在經濟動盪時期，黃金在國際儲備投資組合的重要性。

此外中國珠寶商的黃金需求為198噸，也寫下2015年第一季以來最高單季紀錄，這主要是疫情防控措施結束，帶動消費者支出大幅反彈。美國買家也因為擔憂銀行危機與經濟衰退，在上季買進32噸金條與金幣，創下2010年單季最高水準。

不過歐洲的黃金購買量出現下滑，印度珠寶商的需求也降至3年低點。數據顯示，今年首季印度消費量為112.5噸，年減17％。印度國內金價大漲，是導致消費減少的主要因素。

然而WGC也補充，3月黃金的投資需求已出現回升，這歸因於美國銀行業接二連三暴雷，使得市場恐慌不安氣氛升高。

WGC還預測，受到衰退疑慮與銀行危機影響，今年投資需求可能出現上升，央行購金也將保持強勁。

但是該協會分析師葛保羅（Krishan Gopaul）警告，投資人囤積黃金行為，恐將推高金價，並降低印度等國家需求。這些國家消費者通常會對金價高漲望而卻步。