桃園市社會局攜手中華道家人文協會，5日辦理「心馨相印、溫暖你我心」母親節活動。（社會局提供／蔡明亘桃園傳真）

為讓脆弱家庭辛勞的母親們歡度佳節，桃園市政府社會局結合中華道家人文協會，5日在內壢家庭服務中心舉辦「心馨相印、溫暖你我心」母親節活動，由中華道家人文協會提供520份母親節蛋糕，願520個家庭及母親感受到滿溢的祝福，向偉大的媽媽們獻上支持與敬意。

社會局表示，這次活動共邀約6戶受贈代表，其中1戶媽媽小芸，單親育有一女姍姍，小芸為了姍姍先天性心臟病的就醫問題四處奔波，也捨不得將姍姍交給機構照顧，在社會局家庭服務中心協助下，年僅2歲的姍姍就已順利完成4次心臟手術，今日姍姍帶著笑容與活力在活動現場奔跑的可愛模樣，融化了在場每個人，也讓長期陪伴姍姍對抗病魔的小芸感到欣慰。

社會局副局長許敏松說，感謝中華道家人文協會連續9年對桃園社福活動的支持，以行動響應分享愛與善的正向循環，在溫馨的5月，讓平時辛勞的母親與家庭共同歡度母親節，增進家庭凝聚力及彼此的情感。

許敏松也肯定桃園市15個家庭服務中心的第一線社工員，能帶著專業與熱忱，持續貼近、深入家庭及社區角落，陪伴許多類似小芸的脆弱家庭，克服生活的困難與挑戰，未來也期待透過多元公私部門合作方式，為家庭帶來更多溫暖和希望，成為社會穩定的重要力量。