半山文集、中國大陸知名讀物博主曾說：「一個人若是學會了自己陪伴自己，便學到了人生最重要的一項生活技能。」是的，這句話在今天講究女力覺醒的時代尤為適用：獨立的女人要能好好地陪伴自己，首先要有獨立的工作和存款，而其中最重要的就是必須具備獨立的經濟條件，這全奠基在財務自由上，「女人會有餘裕的存款，她的生活絕對不一般！」

說到儲蓄的好處，除了讓衣食生活無虞外，更是能夠累積財富的重要條件之一，「每個人累積財富的起點都一樣，通常都是從固定的儲蓄開始。」美國知名企業家分享個人通往成功的關鍵就是儲蓄，「正所謂『積少成多，聚沙成塔』，儲蓄是一種百利無害的良好習慣，也是培養自信持續湧現的來源！」以下本文從這個觀點為切入點，提醒你，過了中年以後，有儲蓄和沒有儲蓄的女人，將會有兩種截然不同的人生。

不是因為有錢才能理財，而是因為理財才變得有錢！

一個女人，有錢意味著什麼？在《會理財的女人最好命》一書中指出，有錢可以讓女人做自己想做的事，可以讓生活更有品味更優雅，也可以讓別人更尊重更欣賞自己，從而讓自己實現自己的價值，但最重要的還是有錢能讓自己很快樂！以下整理該書提出女人要學會理財、對自己的錢負責的5個原因，「不是因為有錢才能理財，而是因為理財才變得有錢！」

原因1、做女強人，不如做個有實力的人！

今天我們都處在一個靠能力說話的時代，想要成為職場女強人，不如做個有實力的人；在此之前，先要設定明確的儲蓄目標，也一定要釐清自己在追求什麼樣的「幸福」？「千萬不要指望自己要賺許多錢或是嫁個有錢的老公就能後顧無憂，或許未來有一天必須要靠自己過日子，只有自己强大，才能给自己最好的保障。」

原因2、 要有錢，就不要看輕小錢

所謂「不積小流，無以成江河！」女人一定要給人生的財富做策劃，學會給自己制訂好理財計畫，愈早開始計劃、愈早理財，就能愈早享受到「幸運」的青睞。從存錢開始積累，從製作報表開始了解自己的財富，從自己的主婦優勢開始入手，讓自己一步步變成一個有錢的女人，「有錢的女人就是一個有夢想的女人！」