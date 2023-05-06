美元的主導地位賦予美國巨大的權力和影響力，但美國財經媒體示警，美國把貨幣當成制裁的武器引發他國不滿，中國為對抗美國的全球貨幣霸權，趁機把人民幣推到鬥爭最前線，美元地位正面臨考驗。

報導指出，中國積極拉攏盟友「去美元化」，與人民幣展開相關新協定的國家，從俄羅斯和沙烏地阿拉伯延伸到巴西甚至法國，雖然美國仍然是世界金融霸主，但中國這些舉措正在幫助其在國際金融體系中占據更大的地位。

報導提到，美國對俄羅斯的嚴厲制裁，顯示美國把貨幣當作制裁武器的趨勢，部分國家對美國和美元主導地位感到不安，正在推動貨幣轉向多元化布局。

值得關注的是，人民幣在石油、鎳等各種合約中的使用正在加速，自2019年底以來，人民幣在全球貿易融資中的份額增加兩倍。尤其俄羅斯入侵烏克蘭後加速了這一趨勢，僅去年一年，人民幣在俄羅斯出口支付中的使用量就飆升32倍。

《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）則警告，美國違反了貨幣法律，也因此導致世界上其他國家漸漸靠攏金磚五國：巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。他擔心美元可能會貶值如同「衛生紙」般毫無價值，更直言「美國正在死去。」