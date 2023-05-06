「台中市社會住宅包租代管第四期計畫」招商作業自即日起開跑，擴大徵求優質租賃服務業者來嘉惠有租屋需求的市民，相關招標資訊即日起公告至112年5月22日截止，歡迎有意願的業者投標。

台中市住宅處表示，市府自106年起辦理社會住宅包租代管計畫，持續結合租賃服務業者共同為弱勢房客及友善屋主提供安全安穩的保障，迄今已成功媒合累計超過4000組房東及房客，使房客安居台中，成效卓越。鑑於包租代管第3期計畫開發媒合期5月31日將截止，為使計畫成果延續，將接續推動「台中市社會住宅包租代管第4期計畫」，預計嘉惠2,600戶的市民安居台中。

住宅處提醒，台中市社會住宅包租代管第4期計畫自即日起至112年5月22日公開招標，有意參與的業者可電洽住宅處了解相關投標資訊，市府誠摯邀請各家優質租賃服務業者投入「台中市社會住宅包租代管第4期計畫」的行列，共同營造更好的房屋租賃市場！

相關資訊可至政府電子採購網搜尋瞭解最新公告與內容，投標書表請至住宅處官網下載。如對計畫執行細節、招標文件內容有疑義者，可洽住宅處04-22289111分機69415。（台中市政府 廣告）