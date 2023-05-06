有時，在平日週間上台演出單口喜劇，台下總會坐一些穿著襯衫或套裝、經歷一天疲憊工作的上班族。這些觀眾有一個特點，就是他們不容易在沒有酒精的狀況下嗨起來，大多數都呈現「雙手抱胸、兩眼無神」的狀態，如果在這時候，台上的喜劇演員們演出的段子是需要思考的複雜諷刺笑話，那麼這些被社畜生活磨鈍的腦袋，在經歷一天的摧殘後，很可能根本跟不上那些精心設計的笑話邏輯。

而當我們舉辦大型演出，在裝潢精美、入場門檻較高的展演場所邀請觀眾來看秀，眾人風塵僕僕、千里迢迢趕到，聽到的卻是「有一個人叫小菜，他被端走了！」這類諧音笑話，往往事後我們在演出回饋裡面就會看到這樣的留言：「這麼大的舞台，卻講這麼小格局的笑話，看得很不爽。」

這兩種類型的笑話表演其實沒有好壞之分，但如果能夠對調一下，也許無腦的諧音笑話恰巧適合需要放空、放鬆的疲憊社畜，而精妙的諷刺笑話也恰巧適合對劇場有期待的觀眾——在兩者的演出技術都沒有差異的前提下，其實不同類型的笑話是否會成功的關鍵，取決於使用的時機。

我認為真正最高級的幽默，是能夠因時因地，為觀眾設想的幽默。

此時此刻的觀眾需要什麼，我就端出什麼菜：觀眾年齡層偏低、社會經驗不多，我就知道要給他們生活類型的笑話；觀眾組成以社會人士居多，就給他們吐槽人生、挖苦職場，甚至是時事諷刺的笑話；表演現場若提供酒精飲料、氣氛輕鬆熱鬧，卻可能不太能專注在文本內容上，那就可以給他們以肢體跟動作表情為主的搞笑，讓他們方便消化、容易理解。

我相信每一個題材、每一種表現方式，都能呈現精采的喜劇，但唯有顧及到觀眾，並適時給他們所需要的內容，表演者才能在精采之外，得到「高級」的認可。

而「精采」如何定義？即便是「笑話」這種如此仰賴主觀認定的藝術形式，因鋪陳的方式、爆點的設計、每分鐘的笑點數量不同，甚至於肢體表達、發音咬字的精準與否，都可能影響到這個笑話的成功——同一個笑話，讓不同的人來說，有時差了一兩個字，就是沒有辦法表演得一樣好笑。

一個成功引起眾人哄堂大笑的笑話，必定有某個部分「說對了」，而這個對，除了時機以外，也代表這個笑話引起了觀眾的共鳴，勾起了他們心中共有的某段回憶，那通常是難堪的、荒謬的糗事與觀點⋯⋯那麼，我們就回到一開始想探討的那個點上：笑話的題材，是否一定要傷害某個族群呢？

(本文摘自《不只是喜劇演員：黃豪平的諧槓生存學》/sandsbook散冊)

【內容簡介】

這些年，黃豪平忙著主持、忙著錄音、忙著講段子和想點子。為什麼把自己弄得這麼忙？因為他比誰都知道，只有足夠堅實強悍的內在系統，才得以撐起那豐富多變、創意不絕的幽默人設。在對觀眾說話、對家人說話、對女友說話、對貓咪說話、對世界說話的同時，他也不忘對自己說話。

喜劇演員就像月球，用正面反射燦爛的笑容，至於沒有人看到的背面，則以回望和內省，撐起面對未來與世界的力量。

為了記錄一路走來腳邊和眼前的風景，黃豪平決定用一本書，跟自己促膝長談。從玩票到出道、從跑龍套到舞台中央、從紅不起來的阿斗到三屆金鐘獎紅毯主持人，每一次的轉折都像是命運的安排，也是思考後的選擇。他不考慮「如果當時那樣做會怎樣」，只考慮「哪些時刻的選擇積累出現在的我」。

你可能看過黃豪平的月球正面，但少了鎂光燈照耀的背面，同樣歡迎你來探訪。在真實的哭與笑，以及哭笑不得之中，欣賞黃豪平想呈現給你的美麗星空。

【作者簡介】

黃豪平

政大企管所畢業，身兼主持人、喜劇演員、舞台劇演員、Podcaster、節目製作人，以及兩貓的奴才。在搞笑的同時會無法控制地思考，一邊想一邊走的後果是，回過神來經常發現自己已經不小心走到逆風的崖邊。