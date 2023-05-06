如果要我回答這個問題，我會說「喜劇必定建立在冒犯之上」，無獨有偶，飾演著名喜劇人物豆豆先生（Mr.Bean）的英國演員羅溫．艾金森（Rowan Atkinson）、美國的金．凱瑞（Jim Carrey）都曾經發表過類似的言論。

在喜劇表演者的世界觀裡，「有人笑了，那一定是有人被傷害了！」是唯一的基本共識，因為所有的笑話都建築在某個人經歷的糗事、創傷，哪怕是自嘲也不脫這個準則，畢竟自嘲的表演者就是受傷的那一個人。

對表演者來說，是他在嘲笑自己的弱項與痛處，但對台下的觀眾來說，大家所發出的笑聲，也是在嘲笑台上的他者——那麼，這跟「嘲他」真的有很大的差別嗎？如果終究大家都嘲笑了某個人，那對我來說，無論嘲笑的對象是自己或他人，這個嘲笑的本質終究是不變的，那「自嘲」的「罪」，也許跟「嘲他」的「罪」相去不遠。

我以一個我在學校演講時經常說的笑話做例子：「很多人認為我是gay，請大家不要再說我是gay了，不然我男朋友會生氣。」

這個笑話的意外之處，是在於我拿自己的陰柔氣質做文章，看起來像是提醒大家不要再開我性向的玩笑，最後卻導向「其實我真的是gay」的意外發展（但我真的不是gay啦）。

我相信大多數的人都會覺得這個笑話歸類在「自嘲」，但仔細分析下，就會發現自我解嘲在這個笑話的本質只占了一部分，主要的笑點產生在「誤導產生的意外性」；而這個笑話，仍然是帶領大家去嘲笑某個「會被認為是同志的人」……在這個笑話中，就是我。

但這不代表我認為自嘲是有罪的，甚至，我認為在喜劇裡面的嘲弄，都不應該被冠上罪狀——除非它的動機出自惡意、且寫出來的笑話不好笑。

我純粹是無法同意「自嘲是最高級的幽默」這種論點。自嘲其實是偷懶的幽默，因為它安全，自嘲的喜劇演員在自嘲的保護傘下，比較不會讓自己惹上什麼麻煩，即使如此，在現代這個極端的社會裡，就連弱勢族群自嘲都有可能被同族群的人抨擊。但多數時候，自嘲實在太方便了，創作者可以盡可能去冒犯自己，而台下的觀眾則在台上表演者的「授權」之下，被帶領著去嘲笑表演者——這樣的做法，對我來說僅僅只是把「嘲笑」的罪與責任甩到觀眾身上罷了，甚至可以說是一種微自私的行徑！

我這麼說，並非為了給「嘲他」的段子脫罪。事實上，「嘲弄自身以外的事物」並非那麼簡單，需要高超的技術，才能準確地切入，讓觀眾覺得你吐槽得有理，甚至當事人都覺得「我被嘲笑了，但這個笑話連我都忍不住笑出來，你真厲害！」，這樣一來，你才能達成「讓受傷的人能夠走出悲劇，並跟你一起哈哈大笑」的目標，那才是真正了不起的創作。

(本文摘自《不只是喜劇演員：黃豪平的諧槓生存學》/sandsbook散冊)

【內容簡介】

這些年，黃豪平忙著主持、忙著錄音、忙著講段子和想點子。為什麼把自己弄得這麼忙？因為他比誰都知道，只有足夠堅實強悍的內在系統，才得以撐起那豐富多變、創意不絕的幽默人設。在對觀眾說話、對家人說話、對女友說話、對貓咪說話、對世界說話的同時，他也不忘對自己說話。

喜劇演員就像月球，用正面反射燦爛的笑容，至於沒有人看到的背面，則以回望和內省，撐起面對未來與世界的力量。

為了記錄一路走來腳邊和眼前的風景，黃豪平決定用一本書，跟自己促膝長談。從玩票到出道、從跑龍套到舞台中央、從紅不起來的阿斗到三屆金鐘獎紅毯主持人，每一次的轉折都像是命運的安排，也是思考後的選擇。他不考慮「如果當時那樣做會怎樣」，只考慮「哪些時刻的選擇積累出現在的我」。

你可能看過黃豪平的月球正面，但少了鎂光燈照耀的背面，同樣歡迎你來探訪。在真實的哭與笑，以及哭笑不得之中，欣賞黃豪平想呈現給你的美麗星空。

【作者簡介】

黃豪平

政大企管所畢業，身兼主持人、喜劇演員、舞台劇演員、Podcaster、節目製作人，以及兩貓的奴才。在搞笑的同時會無法控制地思考，一邊想一邊走的後果是，回過神來經常發現自己已經不小心走到逆風的崖邊。