美中關係日益緊張，市場擔憂2大強權競爭可能對全球經濟產生影響。一向抱持悲觀論，素有「末日博士」之稱的魯比尼（Nouriel Roubini）就警告，美中關係修復的可能性渺茫，儘管雙方不斷強調不樂見衝突，但分裂和脫鉤逐漸成為新型態，將對全球造成廣泛的經濟和金融後果。

商業內幕報導，魯比尼撰文指出，雖然美國官員稱要與大陸戰略競爭共建護欄，大陸官員也表示無意脫鉤，但目前看來，合作的前景卻越來越渺茫。他說「分裂和脫鉤逐漸成為新常態，兩國仍處於衝突中，惡化的『地緣政治蕭條』幾乎難以避免。」

魯比尼表示，針對TikTok於3月在國會的處境，李強的評論包括「含蓄的警告」，如果大陸公司遭美國嚴厲對待，不排除採強硬態度。而另一方面，雖然美國財政部長葉倫（Janet Yallen）試著緩解緊張局勢，但在美國持續限制雙向投資的背景下，是一個困難的任務。

魯比尼說，在俄羅斯對烏克蘭的軍事行動上，西方與修正主義國家，也就是大陸、俄羅斯、伊朗及北韓等國產生分歧，而這樣的分裂可能使全球經濟陷入停滯性通膨衰退。

魯比尼曾於2月時警告，「未來十年內，可能將爆發大國間的熱戰。」