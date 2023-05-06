爭取國民黨2024總統提名的鴻海創辦人郭台銘，近期動作頻頻，除了提出要在半屏山蓋核電廠，更向前高雄市長韓國瑜道歉。對此，時常評論時事的藥師林士峰認為，郭台銘近期這一連串動作，是為了要吸引不同選民的選票，結果，卻讓自己變成了一個人設崩壞的「四不像」。

林士峰昨（5）日在臉書發文指出，每個人都有屬於自己的人設和特質，能讓某個人成功的方法，不代表一定適合另個人；林也酸問，能在一個月內把優勢消耗殆盡，不知道是郭台銘太弱，還是他的團隊缺乏專業政治幕僚。

林士峰直言，郭台銘什麼票都想雨露均霑，最後就成了人設崩壞的「四不像」，他舉例，郭台銘有霸氣總裁的人設，結果近期卻一天到晚在道歉，一下找國民黨、一下又向韓國瑜道歉；林認為，郭比另一名很可能代表國民黨參選2024的對手、新北市長侯友宜，還容易吸引到第三勢力選民的選票，但卻跑去跟這些人不喜歡的大甲鎮鑾宮董事長顏清標合體；林還提到，郭有科技業背景，卻在重啟核四的議題上立場反覆。