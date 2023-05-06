共機頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張。根據《美麗島電子報》公布的4月最新民調，針對「2024年誰當選總統兩岸關係會更緊張？」進行調查，有49.8%的受訪者認為，副總統賴清德當選會讓兩岸關係更緊張，新北市長侯友宜則僅有2.4%。媒體人韋安表示，侯友宜最讓台灣人放心。

韋安5日在臉書貼文表示，根據《美麗島電子報》公布4月國政民調顯示，針對「2024年誰當選總統兩岸關係會更緊張，使中國在未來4年比較可能使用武力封鎖或攻擊台灣？」有49.8%的受訪者認為，賴清德當選會讓兩岸關係更緊張，明顯高於其他可能總統參選人；其次依序為鴻海創辦人郭台銘的4%、民眾黨主席柯文哲的3.9％、侯友宜的2.4%。

韋安接著指出，從數據上來看，侯友宜是最能讓「台灣安全」和「台海和平」的2024總統人選。一，侯友宜比其他人，已提出更具體的兩岸政策論述。並讓多數民眾可接受，不反對；二，侯友宜長期以來都是最受民眾信任的政治人物，讓台灣人放心，他在處理兩岸問題時，會把國家和人民利益擺在最優先；三，侯友宜向來給人安全感和穩重感，會用經驗和智慧來處理這個台灣最重大的問題。

韋安表示，幾個月前，外界有些人還認為侯友宜「不懂兩岸關係」。但民調數據證明，侯友宜用一系列具體行動，包括出訪新加坡，讓人民信服他，可見他「已經準備好了」。