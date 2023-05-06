台南永康區一名丁姓超商大夜班店員墜樓身亡，生前遭到陳姓女店長為首6人囚禁毆打，警方火速逮捕嫌犯，而事發分店不僅遭網友惡搞改為「8+9槍枝專賣店」，100多則評論竟有超過70%一星負評，全與店員態度有關。
實際查看一星評論，許多消費者抱怨店員態度明顯有問題，包括不理會客人叫喚、即期品檢查不確實、買到過期2周的飲品、一有空就滑手機，忘了客人微波品，女店員的朋友直接在店內聊天嘻嘻哈哈，甚至脫口大罵三字經，更有人留言：「我還以為我來到動物園」、「我是不是不應該打斷她們聊天」、「3個客人結帳花了15分鐘」。
據了解，該分店為陳姓女店長親戚出資加盟，但一直苦於找無員工，所以會自己下來貼班，而其他涉案人，包括女店員都是女店長朋友，有空就會群聚在超商聊天打GAME，也會幫忙結帳補缺。
全家5日晚間公告表示，此事件進入司法程序，會全力配合調查，並將盡全力聯繫丁姓店員家屬以協助後續喪葬與相關事宜。公司強烈譴責且不容許任何的暴力行為，由於陳姓前加盟者涉嫌犯罪，該店已於4日起由總公司接管直營，並於5日完成解約，後續將交由檢警偵辦、以查明真相。
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