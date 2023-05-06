烏俄戰爭邁入第454天，就在烏軍反攻前夕，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）於本週五（5）視察了即將派往南部軍區俄軍部隊的裝備和武器的準備狀況。去年12月烏拉爾機車車輛廠（Uralvagonzavod）宣布月產能為200輛坦克，並預計在今年將月產能翻3倍。對此，俄羅斯總統普丁表示今年預計生產1600輛坦克，而這還只是坦克的部分的產能而已，令人想起二戰以及冷戰時代的夢靨。

Sergei Shoigu inspected equipment prepared for the special operation in the Southern Military District.https://t.co/InRQkLM7hX pic.twitter.com/hpm8YdebW0 — John Spectator (@johnspectator) May 5, 2023

綜合外媒報導，與負責俄羅斯武裝部隊物資和技術支援的副國防部長庫茲緬科夫（Alexei Kuzmenkov）上將向紹伊古展示了新批次現代坦克、裝甲戰鬥車、特種裝備和機動車輛等。這些裝備和車輛將用於補給俄軍部隊。

而《軍事觀察》（Military Watch）先前報導稱，俄羅斯軍隊最近準備了數百輛T-90M坦克送往烏克蘭作戰，同時也交付了大量新的T-72B3M坦克。驗證了俄國安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）於今年3月第3週的表態，表示今年將生產1500輛以上的這些車型。

「他們認為我們的工業會不堪重負。他們不斷聲稱：『俄羅斯彈藥用盡了、坦克用盡了，導彈用盡了，』坦克生產的規模是與此相矛盾的證據。」隨後俄羅斯總統普丁於3月25日記者會時也強調了，今年預計生產1600輛，或許我們可以當作吹牛。

但是這樣的生產能量是從何而來？冷戰最高峰期間，俄羅斯的T-72坦克月產能是2300輛，而冷戰結束後烏拉爾機車車輛廠產線設備妥善的封存了起來，車間也沒有消失，其中T-90系列坦克本身就是從T-72BU發展而來，而T-72B3M大多數的零件又都和T-90M是互通的，這也就是為何生產能力能這麼快拉起來的原因。

車里雅賓斯克拖拉機廠（Chelyabinsk Tractor Plant）標準化生產的離合器片、變速箱、引擎也能夠穩定提供新造車輛的運作的核心部件，這些備料產線也能同時解決前線的後勤維護問題。此外，外界最在意的金錢與價格問題，並不適用在國有化軍工企業複合體上，對於這類型軍企來說，國家提供電力、原物料、鋼鐵，員工有領到月薪，武器就會從產線上蹦出來。