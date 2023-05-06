知名Youtuber阿滴(本名:都省瑞)以幽默風趣跟淺顯易懂的英文教學影片聞名，從2015年創建頻道以來，吸引超過274萬人訂閱，人氣相當火熱。今年過年期間，阿滴本來計畫要到新加坡與家人團聚，未料都到了機場，驚覺手肘腫到像包子，想起小時候罹患蜂窩性組織炎的恐怖經驗，趕緊掛急診，居然診斷出痛風，讓他感到非常意外。

阿滴4日在IG回憶過年發生的小插曲，表示當時人在機場候機，竟注意到手肘紅腫到像個包子，見狀，他的內心不斷自問：「究竟要上飛機，還是要回家休息？」，此時，他突然想起念高中時，曾罹患蜂窩性組織炎，這在當時是很嚴重的疾病，重者甚至可能截肢，最終決定取消機場，改變行程去看醫師。

阿滴曾曬出患部照片。(圖/阿滴 IG)

沒想到當晚醫師檢查完，居然告知他是痛風，直呼：「完全沒想到」，但他後來沒能好好追蹤病情，因為沒有醫生在年假看診，只好在家休息、吃藥，好在同為網紅的醫師「蒼藍鴿」送來即時雨，給予許多專業建議，讓他明白未來痛風發作的處理方式，非常感激對方。

事實上，阿滴先前發文說過，由於年前工作過於勞累，加上為了調養身體，吃了大量海鮮，又得應付尾牙等應酬場面，竟導致除夕前一日一起床，手肘腫了起來，原以為不需留心，沒想到患部慢慢越腫越大，而且又燙又痛，好在過了一個多月後，手肘總算恢復成健康模樣，並未復發。