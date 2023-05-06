台中從事農務農民達六萬多戶，僅有2萬4000餘人參加農民職業災害保險，台中市議員曾朝榮質疑市府並未確實宣導鼓勵農民加入，要求市府編足農民自付經費，減輕農民負擔。副市長黃國榮表示，市府會再討論。

曾朝榮表示，台灣2018年開始實施職業災害保護法，也將農民納入投保對象，補充農保不足之處，職災保險是政府要提供無固定雇主的工作者保障，但上路至今，台中從農有6萬多戶，卻2萬4000多人加入，疫情期間申請染疫補助的甚至只有95人。

曾朝榮強調：雲林、新竹、花蓮縣的農民人數與台中市差不多，這些縣市年度預算不及台中市1／4，卻可以實際編列補足農民職業災害保險自付額的部分，建議台中市政府盡速編列農民職業災害保險的自負額預算，減輕農民負擔。

副市長黃國榮表示，市府循序漸進推動，議員建議會再討論。農業局副局長蔡勇勝表示，中央規定農保費每月39元，目前市府加碼補助農民負擔保費50％，投保人只要7元（原15元）、市府負擔16元、中央16元，統計至今年3月31日，台中市農職保人數2萬3621人。