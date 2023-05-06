40歲藝人羅巧倫常出演八點檔的惡女角色，精湛演技讓觀眾看得牙癢癢，去年她在《市井豪門》的角色突然領便當下線，把握難得的休息時光，日前曾飛往日本旅遊，未料常在社群平台分享日常的她，昨(9)日無預警上傳一張腳趾全黑照，自曝嚴重到「連走路都困難」，未料竟引來一名酸民謾罵，對此，她做出回應了。

羅巧倫9日在臉書PO出腳部照片，可見她的小拇指呈現紫黑色，畫面相當觸目驚心，搖頭直嘆：「雖然好像不是很美觀，但想表達的是，受傷的也太嚴重了吧」，她表示之所以變這樣，是因為當天起床時，意外踢到床腳，「生平第一次連走路都困難」，並表示自己痛到要去看醫生了。

羅巧倫的腳小拇指呈現紫黑色。(圖/羅巧倫 FB)

在看完羅巧倫的腳部照片後，粉絲們都很心疼，紛紛留言關心：「怎麼會傷的這麽重呀！整隻指頭都黑了，保重呀」、「注意看看有沒有骨裂哦！我兩週前也踢到，沒有瘀青但是腳背跟腳趾頭交界處骨裂」、「哇～才剛剛稱讚妳的腳趾頭很美⋯怎麼受傷了！秀秀喔。」

羅巧倫無辜被酸民噴。(圖/羅巧倫 FB)

沒想到羅巧倫遇上這種衰事，竟有一名網友出言狠酸：「妳不知道這是在社群最沒禮貌的行為！在這裡有幾個認識妳，需要看妳腳丫，妳會用醬子(這樣子)的身教教妳小孩嗎？」，對此，羅巧倫並不客氣，當場下起逐客令：「請問我在我的粉專版面(怎麼了嗎)，你要不喜歡，麻煩你離開，謝謝。」直接堵住酸民的嘴。