吳鳳來台近17年，斜槓多樣身分。（陳俊吉攝）

吳鳳不只宣揚土耳其，也盡力介紹台灣。（陳俊吉攝）

首次當老師的吳鳳，認為老師體力消耗大。（陳俊吉攝）

吳鳳開心學生們對土耳其充滿好奇心。（陳俊吉攝）

成為老師的吳鳳，表示家人都相當替他開心。（陳俊吉攝）

吳鳳相當熱愛台灣，幾乎每年都會參加媽祖遶境。（陳俊吉攝）

吳鳳。（陳俊吉攝）

吳鳳開班介紹土耳其。（陳俊吉攝）

來台近17年的吳鳳，今年多了老師的新身分，在師大推廣部開課「來自土耳其的邀請函──跨越歐亞文明私旅」，向課堂上的30名學生介紹土耳其文化、歷史。他說，收到邀約時一直在思考要開什麼課，後來想到今年2月發生的敘利亞大地震，台灣在第一時間派出救援隊前往幫助，也有不少民眾捐贈金錢、棉被等物資，因此讓他萌生介紹土耳其文化給台灣人的念頭。

他說，很多土耳其YouTuber對台灣充滿好奇，現在都會特別安排台灣旅遊，「因為地震讓兩邊的人民更靠近，土耳其人過去覺得沒必要來台灣旅行，但來了之後發現很多地方都值得拍攝，有些中華文化、原住民部落是他們一開始不知道的，另外看到龍山寺等廟宇，他們也都覺得很有特色」。

吳鳳說，妹妹聽到他要台灣開課介紹土耳其時，相當驚訝也很開心，「她說她看我的演講，知道我是有名的人，但沒想過我會開課當老師」，他也提到過世的父母知道後一定會覺得驕傲，「尤其是在東方的社會，老師是很偉大的， 所以我一定會當個很好的老師，分享好的資訊給學生們」。

第一次授課的吳鳳，坦言要在課堂上講滿2小時的話有點累，他在親自體會後更加佩服一整天都在授課的老師，「雖然我是一個活潑、充滿Energy的人，但上課後發現還是要多運動保持體力才行」。授課最困難的地方？他笑說最難的就是要把內容濃縮在2小時內，卻又不能太無聊太深奧。他說，好在大家都是對土耳其抱有興趣才來報名，大家在課堂上的求知慾也讓他感到滿滿成就感。

談到過去的求學生活，吳鳳坦言在念大學以前是老師眼中的調皮學生，「我12歲到16歲，是個很難控制的學生，但應該也是很可愛的學生，就是那種同學很喜歡，老師很討厭的那種」。他說，大學後看到外面的世界，領悟到不好好念書恐怕就沒有工作機會，從此變得自律，「我不能繼續無厘頭了，我不想要變成將來後悔的人，所以就開始用功唸書」。

吳鳳幾乎每年都跟著大甲媽祖遶境，今年還帶著妹妹參與活動，「妹妹的婆婆因為生病開刀，這次有特別帶婆婆的衣服來過火，她還有帶她兒子的襪子來，因為兒子是運動員，今年剛好要考試，我們想要過火祈福，分享媽祖的文化到土耳其。」

吳鳳2012年時以《愛玩客》獲頒行腳節目主持人獎，是第一位拿下電視金鐘獎的外國人，他在2020年請辭節目後陸續收到外景邀約，但希望創新的他，不想再重複過去的路線，所以都一一婉拒，「我現在想做比較特殊的內容，像我過去已經做很久的外景，如果我現在還是到處吃喝玩樂，內容就又重複」。他說他不排斥做電視節目，但前提是想做全新、他也喜歡的內容。

除了授課，吳鳳今年還有許多規劃，最重要的一個全新計畫，就是他將與旅行社合作，在暑假期間開2團共50人的土耳其旅行團，「很多台灣人都會問我說『吳鳳啊，什麼時候開團』，我們打算今年推動，這次先慢慢的做，如果成功的話，明年就再開更多團，最重要的目的是要讓大家玩得開心」。

另外，吳鳳還創立保養品副業、創立了土耳其語介紹台灣文化的YouTube頻道、邀請在台生活外國人的Podcast 《老外聊天室》、國際媒體的特派員記者，他說，如果師大的課程受到歡迎，也預計再在9月開設新課。吳鳳身分多元，卻一點都不嫌累，他說不管做什麼，都要有一個規律，「慢慢、穩穩的做，不然急著做，很容易到最後變得亂七八糟」。