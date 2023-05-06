74歲的英王查爾斯三世（Charles III）即將於週六（6日）在倫敦加冕，這是象徵他正式成為英國新君王的重大儀式。英國上一次舉辦加冕大典是1953年6月，時隔將近70年。皇家鑄幣廠為慶祝新王加冕，特地發行查爾斯三世加冕紀念幣，面額為5英鎊與50便士。另有多種限量特別款可供收藏，包括金幣、銀幣、加厚銀幣，最貴重的售價台幣300萬元。

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）去年9月8日與世長辭，她的長子、王儲查爾斯即刻繼位為王。不過，王室按照習俗，待完整的哀悼期結束後才替新的君主舉辦加冕儀式。女王在位長達70年駕崩，皇家鑄幣廠多數員工鑄幣經驗僅限女王肖像，鑄造查爾斯三世肖像硬幣堪稱全新體驗。帶有查爾斯三世肖像的貨幣自去年12月開始流通，首先進入市場的是500萬枚50便士硬幣，其他面額硬幣預定今年視情況陸續發行流通。

英國皇家鑄幣廠推出慶祝查爾斯三世加冕的紀念幣，王冠款式由查爾斯三世親自選定。

加冕紀念幣正面是查爾斯三世頭戴都鐸王冠的側面肖像。

《太陽報》、倫敦《標準晚報》報導，為了慶祝查爾斯三世加冕，英國皇家鑄幣廠特別推出2款紀念幣，面額各為5英鎊與50便士，正面是查爾斯三世帶著都鐸王冠（Tudor crown）的側面肖像，由雕刻藝術家詹寧斯（Martin Jennings）設計，這也是第一個由查爾斯三世親自批准的貨幣用肖像。

50便士紀念幣的另一面圖案是加冕地點西敏寺的圖案，搭配王冠與代表「國王查爾斯三世」縮寫字樣CR III。5鎊紀念幣的另一面鑄刻英王加冕禮專用禮器，即聖愛德華王冠與權杖等象徵王權的信物，附帶加冕年月日字樣。

面額50便士的查爾斯三世加冕紀念幣。（圖／路透社）

面額5英鎊的查爾斯三世加冕紀念幣。（圖／路透社）

加冕紀念幣已於4月24日開始發售，按不同材質與限量組合性質，50便士紀念幣每枚價格介於11英鎊到1220英鎊（約新台幣426元至4萬3404元），5鎊紀念幣每枚價格介於14.5英鎊至2995英鎊（約新台幣562元至16萬6059元）。有些人把已到手的紀念幣上網轉賣，《太陽報》週三（3日）發現，eBay有賣家以100英鎊售出50便士紀念幣，5鎊紀念幣則以150英鎊的價格脫手。

皇家鑄幣廠還推出多種組合滿足不同藏家需求，例如包含一枚重量5盎司金幣的盒裝限量版，官網價1萬2725英鎊（約新台幣49萬3209元），已經售罄。倘若預算不是問題，皇家鑄幣廠另有1公斤重的金幣可供加購，官網售價7萬7565英鎊（相當於新台幣300萬6981元），意者須電洽。

皇家鑄幣廠本次推出的加冕紀念幣，製造標準高於一般流通貨幣或金銀幣，是最高品質的硬幣。這類紀念幣通常落入藏家之手，有些國家也會大量發行供民眾消費流通。查爾斯三世加冕紀念幣不屬於流通貨幣，僅供收藏，不能用於市面消費。