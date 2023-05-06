吳在堂被基層稱讚沒架子且力挺部屬，是難得一見的好長官。（陳鴻偉翻攝）

基層認為吳在堂到任未滿4個月，為何要被連帶記過。（陳鴻偉翻攝）

大同警分局前寧夏所長葉育忻，涉嫌收賄向詐騙集團通風報信，北市警局兩大過將葉免職，另指分局長吳在堂督導不周，連帶記過2次，消息傳出後，經常罵聲一片的臉書社團「靠北police」，卻罕見的幫吳喊冤，留言者都說吳是好長官、沒架子，且根據督導辦法，新任長官要到任滿4個月以上才需連帶，吳明明才來3個月，一堆警察幫吳叫屈。

臉書「靠北police」社團成員多數都是警察，經常可見他們貼文，抱怨各種勤務、制度和單位長官，許多貼文怨氣衝天、炮火四射，但這篇貼文卻罕見地不罵人，而是為剛被記過的分局長吳在堂抱不平。

貼文表示，「大同分局吳在堂分局長，今年1月18日才到大同，考核監督未滿4個月，這次被前所長連坐記過兩次，真是無妄之災，有跟吳分局長相處過的同仁都知道，他人很好，是一位很溫暖的好長官。

藉此平台想讓吳分局長知道，還有許多同仁一直很關心支持他！」

文章貼出不到8小時，就有1650多人按讚，社團小編留言「這邊可以不靠北，好的長官我們也是可以大堆的！」，190則留言，全部都是在講吳在堂好話，說他沒架子、有為有守、和藹可親又挺部屬。

更有人說第一次浮出來留言，就是為了挺一個好長官，也有人認為按照連帶懲處的規定，吳在堂到任未滿4個月，根本不需記過，認為市警局罰的沒道理，力挺之聲不絕。