美國就業數據強勁，加上區域銀行股反彈，推升美股今天勁揚。

道瓊工業指數終場上漲546.64點，或1.65%，收在33674.38點。

標準普爾500指數上漲75.03點，或1.85%，收在4136.25點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲269.01點，或2.25%，收在12235.41點。

費城半導體指數上漲66.063點，或2.25%，收在3007.691點。（譯者：徐睿承）1120506