美國就業數據強勁，加上區域銀行股反彈，推升美股今天勁揚。
道瓊工業指數終場上漲546.64點，或1.65%，收在33674.38點。
標準普爾500指數上漲75.03點，或1.85%，收在4136.25點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲269.01點，或2.25%，收在12235.41點。
費城半導體指數上漲66.063點，或2.25%，收在3007.691點。（譯者：徐睿承）1120506
美國就業數據強勁，加上區域銀行股反彈，推升美股今天勁揚。
道瓊工業指數終場上漲546.64點，或1.65%，收在33674.38點。
標準普爾500指數上漲75.03點，或1.85%，收在4136.25點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲269.01點，或2.25%，收在12235.41點。
費城半導體指數上漲66.063點，或2.25%，收在3007.691點。（譯者：徐睿承）1120506
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