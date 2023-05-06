駐紮阿拉斯加的F-22戰機。(圖/美國空軍)

根據中國大陸《現代防禦技術》期刊一項針對美軍第5代戰機的分析顯示，美軍若在南海與台灣海峽和大陸發生衝突，F-35機型的威脅比F-22更大，因為大陸防空網不容易鎖定攔截。對此，我退役中將帥化民以F-35B為例表示，雖然其航程比較短，但可以掛炸彈、飛彈、導彈，對地面的殺傷力比F-22更大。

帥化民5日在中天新聞《頭條開講》節目表示，隱形戰機花那麼多錢去製造、保養，一定有效果，如果能被防空系統抓到，誰還要花大錢研究；他提到清洗隱形戰機不是用水沖沖而已，要由專業人員用特殊藥劑處理的乾乾淨淨，塗料不能受到任何傷害。

而對於F-35B為什麼比F-22更具威脅，帥化民說明，大陸的殲-20是空對空，專門打天上飛機，它帶著的飛彈、雷達設備、偵蒐設備，都是針對敵人空優機，所以對地面的傷害比不上F-35B。而F-35B的機身，則有很多派龍（Pylon）掛架，可以掛炸彈、飛彈、導彈，雖然速度作戰、半徑比不上F-22，但對地面有殺傷力，不過其航程比較短，因為要垂直起降，往下的噴射力量很大，不能夠載滿油、彈。