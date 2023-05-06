副總統賴清德擔任民進黨主席後，除了主導修訂黨內《黨職人員選舉辦法》與《公職候選人提名條例》外，也力推從嚴修訂《選罷法》排黑金，引起前總統陳水扁不滿，批評說「要人家支持，也要支持得下去。」（圖／方萬民攝）

竹聯幫副幫主程大川日前逝世，公祭擇定於5月9日舉行，民進黨中常委黃承國掛名治喪委員會副主委。民進黨內有人指出，民進黨主席賴清德推出「排黑條款」，讓黃不能再選黨職，也不能代表民進黨選公職，黃索性「做自己」，不再忌諱與幫派人士同框，對於黨中央以「排黑條款」對他做出羞辱性的處分，也等於是做出無言的抗議。

黃承國在2016年總統大選時擔任蔡英文台北市競選辦公室主委，創民進黨在北市得票紀錄，2019力挺總統蔡英文擊敗挑戰者賴清德，獲得民進黨總統提名。（圖／黃耀徵攝）

程大川的治喪委員會主委由竹聯幫幫主黃少岑擔任，榮譽主委則為中華統一黨主席張安樂與前長宏影視股份有限公司負責人吳敦，黃承國則列名治喪委員會副主席。據媒體報導，治喪委員會副主委大多是與程同輩、交情深的好友，而黃承國天天都至靈堂拈香。

前台南縣長蘇煥智去年參選台北市長時，批評黃承國黑道出身，擔任民進黨中常委與選對會成員，是民進黨「反黑金價值」的崩解，選後遭黃提告，目前案件正由檢方偵辦中。蘇煥智說，正如他當初所說，黃承國是道上人物，至於在治喪委員會中掛名，也許是江湖上的規矩，他並不清楚，但這樣的名單對一般人來說是很恐怖的，「公務人員看到這些名字，嚇都嚇死了。」

立委蔡易餘指出，當年他的父親蔡啟芳有意參選嘉義縣長，卻因曾遭管訓而「被幹掉」，現在民進黨修訂「排黑條款」，讓父親終生無法參選，根本是「蔡啟芳條款」。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

蘇煥智說，黃承國過去因為大力支持總統蔡英文連任，與賴清德的關係處得不好。賴擔任黨主席後必須拉攏英系，成為民進黨總統提名人後更是如此，雖然跟英系的關係修復得不錯，但看來英系部分成員因為賴用「排黑條款」處理黃承國的方式，還是與賴有點隔閡。

民進黨今年二月推出「排黑條款」，修訂《黨職人員選舉辦法》、《公職候選人提名條例》，凡涉及黑金、槍毒或曾遭感訓者，都無法擔任黨職或由黨提名參選公職，原本緩刑滿10年即可參選的「10年條款」，也一併廢除。當時英系中執委蔡易餘與蘇治芬就曾提出異議，蔡易餘指出，過去他的父親、前立委蔡啟芳就是在「因人設事」下無法參選嘉義縣長。但最後「排黑條款」仍在賴清德強力主導下通過，他並在回答媒體時斬釘截鐵表示，黃承國無法再參選黨職，也不能代表民進黨參選公職。

雖然黃承國仍具本屆中常委身分，但在民進黨去年敗選後被指為戰犯後，就自請接受調查，不再出席中常會，技巧性地避免賴清德祭出排黑條款「排黃」後，還必須在會議上面對面的尷尬場面。不過，上個月的民進黨黨內立委初選，黃承國與英系民代力挺市議員王世堅，不甩賴的誠信條款，打敗了「挺賴」立委何志偉，也被外界認為是報了一箭之仇。

何志偉曾多次指控黃承國為黑道，黨內初選卻敗給黃支持的王世堅，對於黃承國擔任治喪委員會副主委一事，何志偉表示，面對2024大選，他目前第一要務是輔選，對於其他的事情暫不回應。CTWANT透過電話詢問黃承國對於名列治喪委員會及排黑金條款的看法，但至截稿為止仍未獲得回應。民進黨中央對此事表示沒有評論。

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