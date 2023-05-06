控制血糖對健康非常重要，醫師表示，比起一般人，男性糖尿病者不舉的機率多出3倍，且超過3成的男性糖友有勃起障礙；此外，50歲以上糖尿病患者，逾半有性功能障礙。不過，血糖控制得宜可延緩性功能的退化，不管是口服或注射的糖尿病藥物均能改善勃起障礙。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在臉書表示，一名高血糖的中年男子，因擔心糖尿病藥物會導致性功能障礙，不願意服藥。

劉中平表示，相較於一般人，男性糖尿病患者有性功能障礙高出3倍，且超過3成的男性糖尿病患者會勃起困難、不舉；50歲以上的男性糖友逾半有性功能障礙。

他說明，血糖過高會傷害血管內皮細胞，使血管彈性變差，同時讓血管硬化狹窄，導致陰莖充血功能不良。此外，血糖過高會造成局部神經病變，導致控制勃起的神經迴路失常，引發性功能障礙。

他表示，控制好血糖可延緩性功能的退化，許多控制血糖的口服藥物都被證實可以恢復血管彈性、有助勃起；甚至注射胰島素來控制血糖的患者也因血糖降低，而減少糖尿病引發的神經與血管病變，進而降低性功能障礙。