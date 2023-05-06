今（6）日是24節氣的立夏，鋒面接近，天氣漸轉不穩定，東半部、基隆北海岸降雨機率提高；明（7）日至下周一（8日）清晨鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，北台灣轉涼，下周一高溫降至19度。

中央氣象局指出，今日東半部地區及基隆北海岸降雨機率提高，其他地區多雲到晴，午後北部及中南部山區有局部短暫陣雨；各地氣溫仍然偏高，白天都在30度以上，嘉義以南及花東局部地區有36度以上，台南近山區仍有38度高溫發生機率；此外，東南部地區有焚風發生機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，最新模式模擬顯示，明日「梅雨季」第一波鋒面南下，清晨起天氣驟變，中部以北及東北部有陣雨或雷雨，並留意較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨；氣溫驟降，北台灣轉涼。

下周一上午仍有明顯降雨，下午起降雨由北而南依序停歇，晚上轉多雲；據氣象局預報資料指出，北部今白天高溫達32度，明天降至27度，下周一再降8度剩下19度，感受較涼，提醒民眾留意氣溫變化。

下周二至周五（9至12日）各地恢復晴朗穩定，氣溫回升。