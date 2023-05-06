台中逢甲麥當勞自1992年開始營業，至今已31年，是許多人的青春回憶，如今卻傳出將在5月底熄燈，引來大批網友討論，不少人不捨地說「童年時光跟讀書時的聯誼聚會都在這裡！」而麥當勞也發聲明說，麥當勞台中逢甲餐廳將於5月29日的晚間8時結束營業，之後將在臨近商圈，選擇合適的地點重新開幕。

臉書粉專《逢甲瘋夜市》昨天發文表示，聽說那個陪大家很久的台中逢甲麥當勞，只營業到這個月底喔！貼文吸引2千多人朝聖，許多網友震驚到不行，也忍不住猜測停止營業的原因，其中被點名最多次的就是房東漲租。

另有不少網友看了哀嚎說「哇這樣朋友來逢甲不知道要推薦他吃什麼了」、「以前跑業務休憩的地方」、「童年時光跟讀書時聯誼聚會都約在這裡」、「養活我讀書的地方，之前都做打烊班，薪資是日班兩倍，那已是1995年的回憶了」、「天啊！我的青春」。

台灣麥當勞則發聲明說「基於整體商業考量，麥當勞台中逢甲餐廳將於5月29日的晚間8時結束營業；感謝顧客長久以來的喜愛與陪伴，後續將於臨近商圈，另擇合適的地點進行搬遷。」