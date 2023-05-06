111年度個人綜所稅自5月1日起開始申報，有不肖人士最近藉此以通訊軟體、電話、簡訊及電子郵件等進行詐騙。財政部呼籲，民眾對可疑網站或訊息要提高警覺，並提供2種辨識方法。

財政部昨（5）日於臉書表示，正值5月報稅季，不肖人士常利用繳稅、補稅、退稅等名義發送簡訊或電子郵件，誘騙民眾點擊網址進入偽冒網站，若傻傻輸入信用卡號，就會被盜刷，請民眾務必提高警覺。

財政部提供2種辨別詐騙的方法，首先，政府不會發送簡訊或電子郵件提供網址連結，要民眾點擊進入申報繳稅；再來，政府機關專用網址結尾為「.gov.tw」，「gov」前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且結尾也不會有「com」，民眾要確認網址無誤後，再進行申報

另外，台北市警保安大隊先前也公布多種報稅詐騙法，如：「以稅務電子數位化普查為由，要求民眾用手機掃描QR-Code至特定一頁式網頁表單登錄，竊取個人資料」、「發送扣繳稅款異常通知的假電子郵件，請民眾逕自連結所附詐騙網址申請退稅」、或「以電話通知民眾將匯入退稅款，誘騙民眾持金融卡到提款機輸入帳號」等詐騙手法騙取民眾錢財，提醒民眾如有任何疑慮請先撥打165反詐騙專線或向各地區國稅局確認。