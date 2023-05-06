曾姓男子8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」，打著資深主持人盛竹如的名號對外宣傳，近日卻爆出以「假債權、真吸金」詐騙25億元資金，受害者逼近5千人，而盛竹如喊冤稱「沒簽過代言」。不過，媒體人黃揚明5日爆料，盛竹如2019年出席imB母公司川晟集團春酒，還坐在主桌。

黃揚明5日傍晚在臉書粉專PO照指出，盛竹如2015、2016年為imB拍攝影片，但該集團2019年舉辦春酒時，「盛竹如先生也盛裝出席呢（還坐在主桌）溫馨～」

此文一出，吸引大批網友留言討論：「究竟是切割得太晚，還是晚節的不保，讓我們繼續看下去」、「李組長眉頭一皺，發覺案情並不單純」、「究竟是情愛的糾葛，亦或是金錢的誘惑」，連台北市議員徐巧芯都開腔：「一切盡在不言中。」並PO出盛竹如2017年現身該集團春酒晚會的照片；但也有人認為「我覺得盛竹如本人應該不知道這公司是詐騙吧！你這篇文章感覺意有所指盛竹如知情還參與其中似的。」

imB平台被爆詐騙25億元後，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）捲款潛逃，被警方依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。據悉，imB操作模式為替企業找借款人並做土地抵押設定，原始借款人再將手上的債權透過該平台，賣給其他一般投資人，號稱投報率有5~8%，後來曾嫌疑似挪用資金，再發行「假標」讓一般投資人投資，最後紙包不住火，騙局才被揭穿。

捲入代言風波的盛竹如，2日嚴正地表示沒跟「不動產借貸媒合平台」簽約代言，雖過去確實造訪過對方的公司，也在那裡拍過照片，但絕對沒有代言，之後不排除針對照片侵權一事向對方提告，更呼籲受害者團結；經紀人也替盛竹如澄清：「當時是受邀參加對方公司開幕，有拍照，但沒談過代言跟工作」，強調盛竹如絕對沒有代言、沒有授權使用廣告文宣、沒有鼓吹大家投資也沒力挺這家公司。