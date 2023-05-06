已故男星高凌風前妻金友莊，過去跟陳維齡、洪百榕、Vicky、林秀琴等人組成「大嫂團」，而近年來鮮少出現在螢光幕前的她，日前與女兒葛宸羽在節目上分享母女倆的相處故事，葛宸羽無奈表示媽媽酒品不是很好，有次還喝了酒竟揚言要跳樓，自己差點攔不住。

金友莊與葛宸羽母女倆目前一同到節目《小姐不熙娣》擔任來賓，葛宸羽透露會不斷勸阻媽媽喝酒，是因為在十多歲時，家裡正面臨一些事情壓力非常大，所以全家一起出國散心，怎料媽媽卻在飯店喝醉後揚言要跳樓，還不斷要將戴在手上多年的紅線送給女兒，並交代「妳們以後要照顧好自己」，接著便試圖衝上頂樓，嚇得女兒與同行的阿姨不斷阻止、說服她，最後是葛宸羽放話「妳跳我就跳」才讓媽媽停下來，但自己卻因此留下陰影，再也不敢到那個國家。

然而，一旁的金友莊這時才恍然大悟，先前自己到北歐時因考慮到外出多少會有風險，所以傳訊息給女兒交代家中貴重物品位置及密碼時，女兒反應這麼大「妳不用給我，妳給妹妹就好，如果妳怎麼樣了，我也不要活了」，這才意識到是此事讓女兒留下陰影。

主持人小S（徐熙娣）在聽完兩人的故事後，忍不住嚴肅地向金友莊說：「媽媽真的一定要改進，不要在小孩面前說什麼要跳樓這種話」、「妳這個已經是最可怕的事情了，讓小孩心理有陰影」葛宸羽也藉此告訴媽媽：「妳不可以跟一個愛妳的人講這種話」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。