法甲球星梅西（Lionel Messi）為不假外出事件公開道歉，他在IG貼出影片，正式向巴黎聖日耳曼球團PSG以及隊友致歉，因為他未經許可私自跑去沙烏地阿拉伯辦事，遭到球團禁賽兩周的處分。

梅西說：「我以為比賽結束之後會和往常一樣有休假，我的行程已經安排好了無法取消。我向隊友們道歉，我等待球團的下一個指示。」

美媒ESPN報導，梅西在對戰洛里昂之後，未經總教練同意就缺席訓練跑去沙烏地阿拉伯。PSG總教練加堤（Christophe Galtier）賽前向球員承諾，如果他們踢贏或打平洛里昂，就允許他們休假兩天。結果洛里昂爆冷3比1獲勝，照理說梅西就不能放假了，他的偷跑行為造成更衣室裡的不和，引起一些隊友的不滿。

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2023

梅西在PSG的日子已經進入倒數了，外界早就傳言他不會和PSG續約，將於今夏離開法甲，有很大的機率前往沙烏地阿拉伯踢球。英媒《Telegraph》報導沙烏地阿拉伯打算拿出4億美元年薪招聘梅西（新台幣122.4億），讓他成為史上最高薪的足球員。梅西在西甲的老東家巴塞隆納雖然也有意請回他，但已經沒有足夠的財務能力負擔他的薪資。

葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）目前效力沙烏地聯賽的豪門艾納斯，年薪9000萬歐元（新台幣30.9億），年收入算上代言可達2億歐元（新台幣68.6億）。