許多女生喜歡穿瑜珈褲運動，由於褲子較貼身，常常會露出「內褲痕跡」不雅觀，有人乾脆不穿內褲；一名男網友透露，女友去健身房運動只貼了一片護墊就出門，稱這樣很舒服「還有點興奮」，讓他無法接受。

一名男網友在Dcard發文詢問「女友說瑜珈褲不用穿內褲？」他表示，女友去健身房運動時，只在瑜珈褲內貼了護墊就出門，讓他有點不高興；某天詢問女友原因，女友表示露出內褲痕跡很醜又尷尬，不穿內褲臀型才好看。

女友透露閨密也是這樣，「不穿很涼又舒服，有時候還有點興奮！」原PO崩潰表示「有點興奮是什麼東東？請問我該注意什麼？」

有網友也驚訝問「不是應該至少穿個丁字褲嗎？」不過多數人都認為穿瑜珈褲沒穿內褲很正常，「我都沒穿內褲欸」、「穿瑜珈褲幹嘛穿內褲？」、「騎單車的車褲也都是不穿內褲的」、「我打球也不穿內褲耶，就是穿2合1的運動褲。」也有網友說，「很多男生運動也不穿內褲吧，聽起來蠻正常的，除了興奮的部分。」