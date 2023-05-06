藝人王思佳近來被質疑拿假名牌包上節目，引發軒然大波，更遭網紅陳沂嘲諷：「品味差就算了，連炫富都要造假」，不過她也不甘示弱反擊：「我也不是很在乎路人的審美」；對此，陳沂揪出王思佳過往諸多黑歷史打臉：「這不是公然說謊嗎」。

陳沂在社群網站分享王思佳疑似拿假包炫富事件，沒想到有記者詢問王思佳此事時，竟得到「真不知道她是誰」的回覆，陳沂表示很早之前就開始關注對方，更指出她為了業配什麼都敢說，像是業配美白霜竟公開表示用了可以從「黑人變白人」，接著話鋒一轉，提及王思佳多年前參加微風之夜疑似露點事件，居然提告現場7位拍攝的民眾「散佈猥褻影像罪」，不過檢察官則以「客觀上不足以刺激或滿足性慾」，不予以起訴。

陳沂指出過往聊到王思佳，對方都會惱怒回應，強調彼此高度不同，如今又改口說不知道她是誰，無疑就是公然說謊，且帳號早就遭王思佳封鎖；對此，網友紛紛留言回應：「不知道你是誰還可以封鎖你」、「不知道是誰還能列黑名單」、「怎麼會忘記沂沂呢？她可是第一屆巷口作文班的學生呢」。

陳沂回覆網友提出的疑問。（圖／陳沂臉書）

對於有網友質疑如果王思佳證明包包是真貨，又該如何回應此事，陳沂表示從頭到尾都說「疑似」，更指出事件未曝光時，就有許多網友傳訊告知她，但礙於沒有近距離看也難判定，後來是眼見王思佳刪除所有質疑留言，才開始懷疑對方是否心虛。