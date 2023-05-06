哈利來去匆匆 不會在父親查爾斯的加冕活動中扮演任何角色

英王查爾斯三世今天即將迎接這輩子最重大的加冕典禮，但遠走美國的小兒子哈利除了蜻蜓點水，意思意思出席外，不會在當天的慶祝活動中扮演任何角色。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，消息人士透露，他沒計畫要加入白金漢宮王室成員活動、出席家人私人午宴，或甚至合影。此外，他也不會參加從倫敦西敏寺（Westminster Abbey）出發的馬車隊遊行，更不會按照傳統，在陽台上和家人一起公開露面，並觀賞機隊飛行表演。儘管他是查爾斯的次子，身為王位第5順位繼承人，但在西敏寺的加冕大典中，他只是「也出席者之一」。

至於他在這大日子抵達英國的時間，簡直是神秘莫測。隨著查爾斯加冕日期逼近，哈利已好幾天沒公開露面，也沒有他離開加州豪宅，或是抵達英國的跡象。不過，白金漢宮4月宣布，他會先飛抵英國，並在浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）過夜。

而消息人士強調，哈利會在24小時內進出英國，他打算在歷時兩小時的典禮後快閃，緊接著飛回加州，和梅根一起慶祝兒子亞契的4歲生日。

內幕人士4日晚說，他們並不排除哈利在飛抵英國後，會和父親查爾斯在沒有預先安排的情況下，彼此進行交心對話。「當然你絕不能說不可能，」其中1名消息人士說，「任何事都是可能的，尤其對他來說，更是如此。無論如何，國王陛下都愛自己的兒子。」

然而，也有人認為，那根本就不可能，另一位消息人士直言：「老實說，他在這兒似乎沒甚麼意義，他的地位真是再清楚不過了。以長遠的眼光來看，對他來說，出席或許是正確的事。最起碼他可以說，在父親的大日子那天，他來過，也盡力了……但無庸置疑的，他沒受到紅毯式的歡迎。事實上，他不過就是另一個參加者。」