一名爸爸分享就讀孩子小二數學題目，大嘆想不出來答案，引起網友討論，不少人看完題目立刻想到可以用「聯立方程式」來解答，但又覺得才小二就要會這些也太難了，後來有網友則搖頭說，表示一切都是大人想得太複雜，這題只要用簡單的減法就能得出正解。不過，答案出來以後卻讓網友們大歪樓。

一名男網友昨天在臉書社團《爆廢公社》上分享小二數學題說「想不出來！」從照片中可見，這道題的題目為「一瓶果汁連瓶子共重1640公克，喝掉一半以後，還剩下990公克，這個瓶子共重幾公克？」

不少網友熱情幫忙解題，甚至有人還祭出「聯立方程式」來解題，忍不住抱怨說現在小學二年級的數學都這麼難了嗎？後來有網友則說，大人的世界真複雜，其實解法沒有想像中的困難，1640（瓶+果）-990（瓶+0.5果）=650（0.5果）接著再用990（瓶+0.5果）-650（0.5果）＝340（瓶），就能輕鬆解出空瓶的重量了。

許多網友看完答案歪樓說，這個果汁也太盤了。「瓶子就要340克，這款果汁要賣多貴」、「看瓶身標示啦，沒有標示就去檢」、「重點是果汁好不好喝」、「瓶子340克，應該是玻璃瓶」、「標示不明，難道衛生單位罰金不用算在裡面？」