前紐約大都會王牌投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）正式宣布退役，他在本屆世界棒球經典賽WBC表現優異，但嘗試要返回大聯盟失敗，他今年34歲。哈維5日在IG寫道：「再見了，棒球，謝謝你。」

哈維打了9年大聯盟，效力過大都會、皇家、天使、紅人、金鶯，他在2010年選秀第7順位被大都會選上，2012年大聯盟首秀，隔年就入選全明星賽。經過TJ韌帶手術後的2015年，哈維先發出賽29場，13勝8負，2.71自責分率，這是他職棒生涯表現最佳的一季，但僅是曇花一現。

2016年開始，哈維的整體表現暴跌，一直到2021年僅有25勝48負，5.92自責分率。大都會在2018將哈維賣出，此後他沒有再回到大都會。哈維曾經立志要賺取兩億美元，他的經紀人是有名的波拉斯（Scott Boras），但哈維在前途一片光明的時候，不聽波拉斯的忠告而把身體搞壞，還捲入天使前球員史卡格斯（Tyler Skaggs）的藥物致死案。

哈維受傷之後球速下滑，無力壓制頂級打者，大聯盟生涯總薪資停在2879萬美元。今年經典賽，哈維因為母系的血統被允許加入義大利，在A組預賽對戰古巴、荷蘭投出7局失1分，幫助義大利晉級複賽，不過這些成績並未讓他獲得大聯盟球團青睞。