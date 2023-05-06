頭份恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷 09:212023/05/06 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份市恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩，消防人員以水霧降低硫化氫濃度。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頭份市恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷，消防人員將傷者送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份市恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷，消防人員將員工送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份市恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷，消防人員將員工送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 頭份恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷 訂閱影音： 中時新聞網 苗栗縣頭份市中華路恆誼化工公司5日晚間21時43分，驚傳硫化氫外洩，苗栗縣消防局勤務中心獲報指派頭份及竹南分隊人車趕往，消防人員到場確認為槽體洩漏硫化氫，導致1名員工昏倒，消防人員迅速將傷者送醫，另有5名員工依預防性送醫，共送醫6人，現場測得最高濃度達10PPM，立即通知廠方關閉管線，現場並架設砲塔灑水稀釋氣體，經搶救後順利將氣體外洩狀況控制。昏迷員工送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院繼續觀察治療，5名預防性送醫員工，經醫院檢查確認未受傷，均已出院返家，全案已交環保局處理。 #員工 #送醫 #硫化氫 #恆誼化工 #日晚間 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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