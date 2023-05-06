頭份市恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷，消防人員將傷者送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷，消防人員將員工送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷，消防人員將員工送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份恆誼化工公司5日晚間傳出硫化氫外洩 1員工受傷

苗栗縣頭份市中華路恆誼化工公司5日晚間21時43分，驚傳硫化氫外洩，苗栗縣消防局勤務中心獲報指派頭份及竹南分隊人車趕往，消防人員到場確認為槽體洩漏硫化氫，導致1名員工昏倒，消防人員迅速將傷者送醫，另有5名員工依預防性送醫，共送醫6人，現場測得最高濃度達10PPM，立即通知廠方關閉管線，現場並架設砲塔灑水稀釋氣體，經搶救後順利將氣體外洩狀況控制。昏迷員工送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院繼續觀察治療，5名預防性送醫員工，經醫院檢查確認未受傷，均已出院返家，全案已交環保局處理。