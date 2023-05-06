徐乃麟分享創業的甘苦。（東風衛視提供）

綜藝大哥徐乃麟日前上黃若薇主持的東風衛視《請問老闆？》除了分享創業甘苦談以外，也提到近年工作心境上的轉變。他自認在演藝圈出了名準時，因為求好心切，做事情要做就要做到好，常無意中得罪人，如果藝人上節目不認真或是遲到，他會不高興，無形中大家就認為他的脾氣不太好，難搞又難相處。

徐乃麟感性地說：「大家也都知道前幾年我跟唐從聖的事件，那件事情對我來講省思很大，讓我覺得我幹嘛一定要這樣的在乎，其實人生已經到60幾了，幹嘛還要這樣子，所以我就隨波逐流改變心態，工作開心就好了，這幾年我反而覺得如魚得水，更自在了。」他很幸運能在演藝圈中擔任主持人的角色，讓他能兼顧事業與家庭，「所以我是懷著感恩的心面對我的一生。」

徐乃麟說從年輕時就開始投資副業，曾經投資過9個品牌，甚至慘賠上千萬，直到推出「輸不起」拌麵開始成功，一度衝到快煮麵排行榜的前5名，而最近投資的烘焙坊一開，禮盒也都銷售一空，乃哥從失敗教訓中買到經驗，十分勵志，他特別將自己的創業經驗帶到現場跟大家分享。

他表示會接觸烘焙業，契機是有次跟老婆到台東一家法式餐廳用餐，店裡的麵包一吃就覺得很驚艷，因為老婆是麵包控，就跟麵包主廚加LINE聯絡，回台北之後想吃麵包就請對方寄到台北，後來這名年輕主廚想來台北發展，將手藝發揚光大，老婆也很有興趣，因此決定投資。

由於一開始人手不夠，加上1個月就賣出1千盒禮盒，光是做拖鞋麵包，徐乃麟家變成代工廠，老婆還把麵包材料湖南臘肉帶回家幫忙切，而最令徐乃麟印象深刻的是大多數客人都會擔心麵包很貴，因為烘焙坊整個裝潢設計氛圍都跟別人不一樣，所以常常看到很多人過而不入，但客人要是進來之後，就會發現跟一般傳統的麵包店不太一樣。

徐乃麟自認是處女座，因此有點強迫症，店裡的麵包牌或是麵包角度稍微歪掉，他都會馬上排整齊，連員工也被訓練到一看到麵包角度不對，就會馬上衝上前調整。 徐乃麟指出烘焙坊雖然只有5名員工，但其實很缺人，半年才只找到1個人，他認為不是缺工問題，只是世代已經不一樣，面臨工作選擇很多，但都不是能讓年輕人安家立命的。

他憶起民國67年從嘉義到台北來找工作就被詐騙，當時中山北路是台灣最熱鬧的一條街，他起碼走了70遍，以前是看報紙找工作，上面都寫待優、供三餐和供吃住，「我們這種北漂的人，來台北找工作一定要管吃管住，這是優先條件，結果我繳了300元報名費，就被帶到很偏僻的地方去工作，跟當初講的完全不一樣，但是不做，300元也不會退還，所以我身上的1千元很快就被騙光了。」