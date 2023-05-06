一名35歲女子便秘2年多，近日做大腸鏡檢查發現長了上百顆息肉，其中有2顆已經產生癌病變，女子驚訝表示，平時都沒有亂吃，原本以為只是肚子痛、便秘，沒想到竟然變成大腸癌；醫師提醒，有家族性大腸息肉症遺傳的人，有一半機率會在15歲開始出現大腸息肉，40歲罹患大腸癌機率增加到95％。

大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書發文指出，這名35歲媽媽平時忙於工作及家庭，便秘2年多一直拖著，前陣子才就醫檢查，結果照大腸鏡發現有上百顆息肉，其中有2顆息肉甚至已經產生癌病變。

陳威佑提醒20至30歲的年輕人，只要雙親或家族中有一人曾患有大腸息肉症，就有一半的機率會得到家族性大腸息肉症（FAP）。根據《病理學和實驗醫學檔案》（Archives of Pathology & Laboratory Medicine）期刊的論文顯示，有家族性息肉遺傳的人，有一半機率會在15歲開始出現大腸與上消化道息肉，40歲罹患大腸癌機率增加到95％。

陳威佑直言，大部分的息肉在初期沒有任何症狀，偶爾出現腹痛、便秘、腹瀉、血便才會被察覺確診，因此家族性大腸息肉症又被稱為「恐怖遺傳」。

陳威佑提醒民眾定期做大腸鏡檢查，家族性息肉患者通常在青春期開始就會長腺性息肉，每年可以做一次大腸鏡，同時檢查胃、十二指腸與甲狀腺；另外要留意排便習慣，如果發現便秘、腹痛、大便變細或體重變輕、疲勞，都勿輕忽，應盡速至大腸直腸外科檢查。