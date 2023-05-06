澳洲來台交換生蕭里（Alex Shorey）誤食老鼠藥風波持續延燒中，與蕭同住的45歲女子供稱，她因喪夫心情不好，把藥加進果汁想輕生，卻被蕭里誤食，但警方進一步調查發現，女子在台並無婚姻紀錄，對於她的說詞保留態度，目前檢方複訊後將她改列被告並限制出境，不排除朝殺人未遂方向偵辦。

檢警調查，蕭里去年底認識大他21歲的台籍女子，該女平時在北市某補習班兼課，蕭常會去找對方，甚至在她家過夜，兩人關係十分曖昧，蕭里住院時女子都會前往照料，蕭里父母來台也是住在女方家中。

警方3日在女方中山區住處查扣老鼠藥，並將她帶回偵訊。女子供稱，今年外籍丈夫過世後，她的心情一直很低落，萌生輕生念頭，老鼠藥是在中和區某商店購買，事發當天她先在杯子倒入果汁，接著把一小塊藥丟進去，準備自己喝掉，沒想到後來卻被蕭里誤食中毒送醫，她因自責、害怕才不敢說出此事。

但警方進一步追查後發現該女子在台並沒有婚姻紀錄，不排除是海外婚姻，目前仍對於她的說法存疑，檢方複訊後將她改列被告並限制出境，檢警也不排除全案起因感情糾紛導致，現朝殺人未遂方向偵辦。

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