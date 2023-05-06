大陸桌球選手張繼科近期被爆出疑似為償還債務，外流前女友景甜的私密影片，對此，張繼科雖已發出聲明駁斥，但仍遭到不少品牌切割，連他過去參加實境節目的片段也被刪除，而無法刪除部分也打上馬賽克，疑似遭到影視圈封殺。

張繼科三月底遭大陸記者爆料，除欠下巨額債務外，更將前女友景甜的私密影片外流，對此，工作室發出聲明嚴正駁斥「張繼科先生無任何債務糾紛，更不存在損害他人隱私以求自保之情況，謠傳內容純屬捏造」但沒多久該名記者又公開張繼科500萬人民幣(約台幣2200萬)的借據，連大陸「第一狗仔」卓偉也出面指稱張繼科外流景甜影片一事屬實。

然而，因此事遭多品牌切割的張繼科，被網友發現他2021年受邀實境節目《奔跑吧》黃河篇錄製的片段遭刪除，當時他積極努力的表現還獲得不少觀眾大讚，如今不只畫面遭刪除，連無法刪除的全體鏡頭都被打上馬賽克，而與他同組的Angelababy與鄭愷也受到牽連，許多與張繼科玩遊戲的畫面都被刪除，節目上的份量少了許多。

張繼科被網友發現過去上節目片段遭刪除、打馬賽克。（圖／擷取自微博）

事實上，張繼科先前才傳出買了691萬人民幣（約3,100萬元台幣）的豪車，加上大陸體壇財富榜中，張繼科以年收入6000萬元人民幣(約2.6億新台幣)的金額，位列2016年榜單第二名，如今爆出為還債外流前女友私密片，讓不少網友留言痛批；另外，更有網友挖出張繼科在過去直播中，拿著品牌的鞋子直批：「肯定不好看阿，這鞋」讓網友怒轟「都收錢了，大可不必」。