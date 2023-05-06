陶晶瑩（右起）、曹佑寧、郭書瑤、許富凱來到新北市警犬隊，料理人寵共食的營養餐點。（台視提供）

台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》本周陶晶瑩和郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧來到新北市警犬隊，料理人寵共食的營養餐點，主持群親自體驗了警犬偵查技能，並與警犬界大咖「福星」合體。陶晶瑩對其中一隻8歲的邊境牧羊犬，動了想領養念頭：「我很喜歡『查理』，而且家裡的豆豆也是邊牧，剛問了李仁哥，他只有說『不要衝動』。」

據悉，工作犬一般7至9歲進入退休年齡，隊上幾隻待退警犬接下來會開放認養，許富凱看得出來領犬員和警犬的情感很深，想到人犬即將分開，突然一陣感傷，又見領犬員深情望著狗狗，感性喊話，希望善良的警犬「Quiana」為人類工作大半輩子，退休後能夠找到一個好人家。

許富凱和黃偉晉被眼前景象感動，眼淚奪眶而出，氣氛一下子變的感傷，領犬員見狀趕緊補充：「不會分開太久，我們都會找北部的家庭，半年會去探訪一次。」兩人聽了放心不少，立刻破涕為笑，許富凱邊笑邊擦淚，搞笑表示：「白哭了我。」

節目同時也到惠光導盲犬學校幫忙清洗導盲犬舍及導盲犬清潔，郭書瑤和黃偉晉分別戴上眼罩以視障者角度出發，在馬路上體驗視障者平時在路上的實際狀況，瞭解導盲犬引導與訓練的過程。

郭書瑤及黃偉晉車水馬龍間體驗，雖然訓練員及主持群都在身邊，一旦眼睛被矇住就讓兩人感到徬徨無助，不時擔心三寶駕駛違停、突然衝出來，郭書瑤表示：「我快嚇死了，很恐怖，車流聲感覺都離你很近，不知道下一步的地形長什麼樣子。」

兩人都表示因此更能體會導盲犬的重要性，陶晶瑩說：「無論是導盲犬或者偵搜犬，不同的辛苦，但都很偉大。」