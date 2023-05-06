拜登政府為了打壓中國大陸在人工智慧（AI）和軍事領域發展，嚴禁輝達（NVIDIA）、超微（AMD）先進晶片銷售至大陸，但美國晶片廠不願割捨大陸市場，藉由供貨「降階版晶片」來避開禁令限制。業內人士坦言，美方的晶片出口管制措施，對減緩大陸科技業發展影響有限。

路透報導，美國政府在去年實施更嚴苛晶片管制法案，藉此削弱大陸開發用於軍事和類似ChatGPT的AI系統。美國AI晶片大廠輝達、超微首當其衝，在美方封鎖高階GPU出口大陸之下，出貨受到限制。

為了守住重要的大陸市場，輝達3月發表專為大陸客戶「量身訂做」的晶片，稱已降低規格、調整旗艦晶片H100的性能，這款晶片被命名為H800，雖然速度較慢，但不違反美國政府的出口管制規定。

業內專家表示，相較於輝達在美國速度最快的晶片，H800晶片要多花10%到30%時間來執行AI工作，且成本增加一倍，儘管如此，還是強過目前大陸企業生產的晶片。騰訊4月時曾估算，使用H800來訓練旗下的AI系統，時間能縮短一半以上，從11天大幅減少至4天。

另有專業人士指出，大陸取得的晶片用於訓練AI的時間要花費更多，且要付出更高成本，但對於靠官方支持的百度、阿里巴巴等來說不是問題。

由於華府和美國企業之間相互過招，美國官方試圖在盡量不傷害美企的情況下，阻止中國大陸高科技發展，著實面臨不小挑戰。