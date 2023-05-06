76歲劉姓婦人4日騎著自家腳踏車出門運動，沒想到轉個彎以後就忘記怎麼回家，在迷路一段時間後，尋求路人報警幫助。鳳山分局員警到場後，在劉婦口袋找到證件及地址，並決定護送劉婦回家，沒想到劉婦體力似乎已經耗盡，員警見狀立刻霸氣外露，直接幫劉婦將腳踏車騎回派出所，陪劉婦家人來接她回家。

劉婦平常都會騎車出門運動，沒想到4日竟轉錯一個彎後，就不知道回家的路怎麼走，路人見狀幫劉婦報案，員警到場後，聯繫劉婦家人，家人希望劉婦先至派出所休息，再請家人來載她回去。

雖然劉婦同意回派出所等待，但又捨不得自己心愛的淑女車獨留在路邊，決定將腳踏車騎回派出所，沒想到婦人似乎前面迷路太久，體力耗盡，騎過一個路口後明顯氣喘吁吁，員警見到婦人這個樣子，請求同仁到場支援，並霸氣的幫婦人將淑女車騎回派出所。

劉婦在派出所等待一段時間後，便有人來接她，離開前員警們仍小心翼翼地攙扶劉婦，連上機車都不敢大意，用手扶著劉婦，直到她坐穩表示「好像可以了」，員警才安心放手，圓滿完成這趟淑女車之途。