澎湃新聞6日報導，大陸五一假期，在印尼旅遊勝地峇里島，一男一女兩名中國大陸年輕遊客在五星級飯店內裸身有傷痕離奇死亡。當地警方展開調查，死者家屬已從大陸趕往峇里島。

澎湃新聞報導，中國大陸駐印尼登馬薩總領事館工作人員說：「我們館很重視這個事情，也在做相關工作，在職責範圍內為家屬提供協助。」總領事館與當地警方一直在聯繫，目前不便透露具體情況。

據印尼當地媒體報導，此案發生在5月1日早晨，兩名死者均死於峇里島巴東縣的金巴蘭洲際飯店。其中，22歲的女子被發現死於飯店房間的浴缸內，頸部有一圈疑似勒痕的淤青；25歲的男子則從房間爬至飯店走廊後死亡，身上有多處疑似銳器割傷的創傷。

澎湃新聞報導，兩名死者分別來自江西、廣西，係情侶關係，兩人曾在2021年5月發布以雙方名字命名的「雙子星名契」證書。

女性死者的微信朋友圈還顯示，今年4月底她去過香港，去年7月她和這名男友一起去過坦尚尼亞和泰國。

據當地媒體報導，在徵得家屬同意後，當地警方4日已對女性死者驗屍。

當地媒體披露資訊顯示，女性死者名為Cheng Jianan（程女士），出生於2001年12月；男性死者名為Li Chiming（李先生），出生於1998年11月。

兩人遺體是在峇里島的金巴蘭洲際飯店發現的，時間是5月1日早上。當地的《峇里郵報》、Detikbali網站等媒體事後披露相關案情。

事發飯酒監控錄影顯示，印尼中部時間4月30日20時06分，程女士獨自一人來到飯店辦理入住手續。4個小時後的5月1日凌晨0時17分，李先生乘坐計程車到達飯店大廳，不久後程女士下樓與他碰面，兩人隨後一起進入此前預定的4223號房間。

5月1日凌晨0時50分許，李先生短暫離開房間後返回。1時17分左右，一名客房服務人員到4223房間送餐，這名服務員在房間停留一會後離開。

清晨6時32分，李先生從房間爬出來，身上疑似受傷出血，他沒爬行多遠，就仰面倒在走廊上。監控畫面顯示，李先生在走廊上掙扎了20多分鐘，於清晨6時55分左右不再有活動跡象。

相關報導稱，當日清晨6點43分左右，飯店工作人員接到4228房間住客的電話報告，稱聽到走廊上有呻吟和呼救的聲音。工作人員準備好輪椅後上樓查看，發現了兩名死者遺體。

程女士被發現死於房間的浴缸裡。據峇里島南庫塔警察局調查人員表示，程女士赤身裸體仰面躺在浴缸裡，脖子上有環繞一圈的傷口，額頭上有一塊瘀傷；李先生被發現時，裸體躺在飯店走廊的陽台上，渾身是血，脖子和左腿上有開放性傷口。

澎湃新聞報導，程女士戶籍地址為江西省九江市，李先生戶籍地址是廣西桂林市。平樂縣公安局附城派出所員警5日表示，相關情況仍在調查中；江西省政府外事辦工作人員稱，死者家屬已前往印尼處理後事，目前網上流傳的部分資訊並不真實。

死者程女士一位朋友說，程是在江西南昌讀大學，學播音專業，個子很高，長得漂亮，情商也很高，「她雖然只有22歲，但為人處事非常成熟。」

據這位朋友透露，她知道李先生是程女士的男友。程女士經常在微信朋友圈發一些外出遊玩的圖片，有不少是她和男友李先生的合影。從這些照片來看，兩人感情不錯。

程女士在朋友圈發最後一條微信是今年4月25日，位址顯示在香港——據《新京報》報導，有警方人士證實，程女士最近一次出國，是4月25日前往泰國。

在此之前的3月21日，程女士發微信的位址顯示為印尼首都雅加達。微信朋友圈的圖片顯示，在2022年7月，程女士與李先生還曾一起前往坦尚尼亞和泰國曼谷，在這些地方兩人均留有合影。

程女士還曾在朋友圈發布一張「雙子星名契」（binary star name deed）的證書照片。該照片顯示，他倆以雙方名字共同命名了一顆星。證書上的時間為2021年5月28日。

另據《南方都市報》報導，程女士一位朋友說，程女士大學畢業後前往新加坡留學，她和男友李先生此次出行目的是旅遊，「他們環遊世界很久了，這一站到了峇里島。」

澎湃新聞報導，事發後，網上出現關於兩名死者的一些議論。程女士一位朋友表示，希望網友們口下留情，不要胡亂猜測和造謠，多一些同理心。

這一對年輕戀人為何命喪異國？其死因成為目前輿論關注的焦點。

據印尼當地媒體報導，登巴薩市法醫杜德特·魯斯提亞蒂對兩名死者的屍體進行了初步檢查。根據法醫表述，女性死者脖子上環繞了一圈很深的淤青，可能是被繩索或其他類似的東西勒過；男性死者的身上有兩處開放性創傷，應該是銳器割傷導致。

「從受傷的角度看，自己自殘或者受到別人的攻擊都有可能。」杜德特法醫說。

兩人是不是被他人謀殺，目前仍有待警方調查。

據Detikbali網站報導，經過死者家屬同意後，5月4日警方對程女士驗屍。南庫塔警察局刑事調查科負責人否認現場有盜竊動機，因為兩名死者的私人物品並未丟失。這名負責人表示，除驗屍結果以外，調查重點是閉路電視（監控視訊）。

澎湃新聞報導，兩位中國公民遇害時住宿的飯店及其所屬飯店集團，目前尚未發表聲明。