哈利會不會趁父親查爾斯加冕和家人和解 大家都在看

為了父親查爾斯的加冕大日子，哈利5日早搭乘美國航空公司（American Airlines）班機，置身目瞪口呆的乘客間，已飛抵英國。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，哈利在洛杉磯搭乘美國航空公司AA136班機，周五上午11點23分飛抵倫敦希斯洛機場（Heathrow airport），預計在英國停留24小時。

按照計畫，他在6日下午參加完父親歷史性的加冕儀式後，就會直接搭機飛回加州，和妻子梅根一起慶祝寶貝兒子亞契的4歲生日。

儘管哈利1月出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare），重砲攻擊繼母卡蜜拉後，就被查爾斯踢出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），不過這次在英停留期間，他還是會在這兒過夜。

由於王室早就發出邀請，但哈利夫婦遲遲都沒有答覆，直到上個月他們才決定，由哈利單獨出席，而梅根則留在加州陪一雙兒女。加冕典禮主辦人坦承，兩人在沒決定之前，他們很難著手安排，而哈利的計畫令他們承受了很大的壓力，那就好像「設法和火星溝通」一樣。