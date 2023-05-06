為了父親查爾斯的加冕大日子，哈利5日早搭乘美國航空公司（American Airlines）班機，置身目瞪口呆的乘客間，已飛抵英國。
據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，哈利在洛杉磯搭乘美國航空公司AA136班機，周五上午11點23分飛抵倫敦希斯洛機場（Heathrow airport），預計在英國停留24小時。
按照計畫，他在6日下午參加完父親歷史性的加冕儀式後，就會直接搭機飛回加州，和妻子梅根一起慶祝寶貝兒子亞契的4歲生日。
儘管哈利1月出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare），重砲攻擊繼母卡蜜拉後，就被查爾斯踢出浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），不過這次在英停留期間，他還是會在這兒過夜。
由於王室早就發出邀請，但哈利夫婦遲遲都沒有答覆，直到上個月他們才決定，由哈利單獨出席，而梅根則留在加州陪一雙兒女。加冕典禮主辦人坦承，兩人在沒決定之前，他們很難著手安排，而哈利的計畫令他們承受了很大的壓力，那就好像「設法和火星溝通」一樣。
文章來源：Revealed: Prince Harry jetted into UK for the coronation on commercial American Airlines flight yesterday morning, amid gobsmacked passengers
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。