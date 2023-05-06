今天6日是24節氣中的立夏，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖狗、生肖羊、生肖牛在立夏後運勢爆棚，其中生肖狗事業得財順利，身邊的人能喜事連連；生肖羊事業可獲貴人幫助順利發展，更能在社交場合中名利雙收；生肖牛則是業績屢創新高受老闆器重，投資項目利潤翻倍。

▍生肖狗

生肖狗重情義為人誠實善良，總是積極幫助別人，而在立夏後將受到幸運女神眷顧，不僅事業得財順利，身邊的人也喜事連連，讓生活非常順遂。

▍生肖羊

生肖羊在立夏後運勢將超級旺，事業上在貴人幫助下能發展順利，且遇到困難時也能快速解決問題，令眾人刮目相看，更能在社交場合中結識合作夥伴，使他們名利雙收，可好好把握。

▍生肖牛

生肖牛天生刻苦耐勞、競爭力強，而在立夏後業績不僅能屢創新高受老闆器重，更能在貴人的幫助下賺取豐厚財富。另外在偏財運方面，之前的投資項目能利潤翻倍。