2024賴清德總統競選團隊宣布發言人一職由三立電視台前主播郭雅慧擔任，郭雅慧為具媒體專業的主播，更有 19 年採訪、主持的豐富經驗。

2024賴清德總統競選團隊表示，過去競選團隊發言人多為黨籍立委、議員兼任，這次延攬郭雅慧加入競選團隊，希望能以其媒體背景，扮演溝通橋樑、協助賴清德向社會大眾說明政策方向，擴大選民的支持與認同。

郭雅慧除了有近19年的媒體工作經驗，更曾任2017年、2018年的國慶大典主持人，厚實的專業背景是她亮眼的招牌。過去郭雅慧曾多次入圍吳舜文報導獎，並蟬連獲得現代財經新聞獎、三度獲文創產業報導獎等殊榮。在幾次獲獎的報導中，郭雅慧到台灣各地進行青年創業、在地創生的深入報導，聚焦弱勢、青年、生態、產業等面向。

除此之外，郭雅慧還有豐富的國際報導經驗，採訪的足跡遍布全球五大洲二十餘國，不僅四度深入北韓擔任特派員，亦在南韓的總統大選中擔任特派員。

郭雅慧表示，過去在擔任記者、主播時，是用麥克風為觀眾傳遞資訊，這次選擇加入競選團隊，則是希望能以更淺白、易懂的方式，讓民眾了解艱澀難懂的政見。同時，郭雅慧也期許自己能將民眾期待、卻不敢說出口的話語，如實地傳達回團隊，作為民眾與賴清德之間正向溝通的橋樑。郭雅慧說，在過去國際採訪的經驗中，她看見了戰爭、極權下人民對於民主的渴望，因此，希望透過更積極參與政治的方式，守護台灣的民主與自由。

未來，競選團隊將會納入民間多元背景的角色，制定貼近人民的政策，守護民生經濟，持續為台灣人民奮鬥。